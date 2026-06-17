Ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, κυρίως γνωστός από τη δημοφιλή εκπομπή του για το αυτοκίνητο "Top ⁠Gear", αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

Ο 66χρονος Κλάρκσον, μια από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές προσωπικότητες στη Βρετανία, έκανε την αποκάλυψη αυτή στη διάρκεια των γυρισμάτων για τα επεισόδια του ντοκιμαντέρ του για την Amazon, με τίτλο "Η Φάρμα του Κλάρκσον" ("Clarkson's Farm"), που πρόκειται να μεταδοθούν απόψε.

"Εχω καρκίνο", λέει ο Κλάρκσον σε δύο άλλους βασικούς χαρακτήρες του ντοκιμαντέρ σε μια σκηνή που γυρίστηκε τον περασμένο χρόνο.

"Θυμάστε τον Μάιο που είχα ραντεβού για μια ιατρική εξέταση; Την επόμενη εβδομάδα εξαφανίστηκα και έκανα βιοψία, είναι καρκίνος και είναι επιθετικός", τους λέει ο Κλάρκσον.

Διευκρινίζει ωστόσο ότι η ασθένεια εντοπίστηκε "πολύ εγκαίρως" κι έκτοτε υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση του 10% του προστάτη του.

"Αν δεν είχα κάνει την εξέταση και δεν είχαν βρει νωρίς το πρόβλημα, αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία μου συγκομιδή. Δεν είναι μόνο επειδή το βρήκαν εγκαίρως, όλα δείχνουν ότι αυτή τη φάρμα θα την καλλιεργώ για πολλά, πολλά χρόνια ακόμη", πρόσθεσε.

Χθες, Τρίτη, πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο Κλάρκσον ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram σχολιάζοντας ότι (τα επεισόδια) τα επεισόδια αυτά «είναι δύσκολο θέαμα".

"Συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε μια ευχάριστη, βουκολική εκπομπή. Αλλά τα δύο τελευταία επεισόδια, τα οποία προβάλλονται απόψε, είναι ... στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά. Είναι δύσκολο θέαμα. Είναι πραγματικά δύσκολο", εξηγεί.

Ο Κλάρκσον, ο οποίος έχει καλλιεργήσει τη φήμη του αμφιλεγόμενου, απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως παρουσιαστής της σειράς του BBC, "Top Gear", αλλά απολύθηκε το 2015 όταν γρονθοκόπησε ένα μέλος της ομάδας παραγωγής.

Υπέγραψε συμβόλαιο με την Amazon όπου παρουσίαζε μια νέα εκπομπή για το αυτοκίνητο με τους παλιούς συμπαρουσιαστές του από το "Top Gear", τους Ρίτσαρντ Χάμοντ και Τζέιμς Μέι, και στη συνέχεια ξεκίνησε να παρουσιάζει την επιτυχημένη εκπομπή "Η Φάρμα του Κλάρκσον", η οποία καταγράφει τις συχνά παρακινδυνευμένες προσπάθειές του να συντηρήσει τη φάρμα που διαθέτει στην κεντρική Αγγλία.

"Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι: αν όλο αυτό πάει καλά, θα τα πούμε για την έκτη σεζόν. Και αν αποτύχει δεν θα σας δω. Να είστε καλά", λέει ο Κλάρκσον στην τελευταία εκπομπή της σειράς από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ