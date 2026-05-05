Το Met Gala επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως κορυφαίο γεγονός όπου η μόδα συναντά την τέχνη, με το κόκκινο χαλί στο Metropolitan Museum of Art να μετατρέπεται σε σκηνή δημιουργικής έκφρασης. Το φετινό θέμα «Fashion is Art» έδωσε στους καλεσμένους την ελευθερία να πειραματιστούν με υλικά, φόρμες και ιδέες, παρουσιάζοντας εμφανίσεις που λειτουργούσαν ως καλλιτεχνικές δηλώσεις και όχι απλώς ως ενδυματολογικές επιλογές.

Ξεχωριστή παρουσία είχε η Rihanna, η οποία εντυπωσίασε με ένα γλυπτικό couture σύνολο που παρέπεμπε σε έργο τέχνης, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως fashion icon της διοργάνωσης. Παράλληλα, το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι επιστροφές της Beyoncé και της Blake Lively, οι οποίες μετά από χρόνια απουσίας επανεμφανίστηκαν στο event, ενισχύοντας τη λάμψη της βραδιάς. Συνολικά, οι εμφανίσεις ανέδειξαν τη μόδα ως μέσο έκφρασης ταυτότητας και αισθητικής, ξεπερνώντας τα όρια της λειτουργικότητας.



