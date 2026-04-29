Μια βραδιά υψηλής διπλωματίας και ακόμη υψηλότερης αισθητικής

Σε μια από τις πιο λαμπερές στιγμές της χρονιάς στον Λευκό Οίκο, η Melania Trump έκλεψε τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που συνδύαζε διαχρονική κομψότητα και σύγχρονη φινέτσα. Αφορμή στάθηκε το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου και της Camilla, μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και αυστηρό πρωτόκολλο.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε μια strapless μεταξωτή δημιουργία σε απαλό ροζ από τον οίκο Christian Dior υψηλής ραπτικής, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στις καθαρές γραμμές και τις πολυτελείς υφές. Το look ολοκληρώθηκε με μακριά λευκά γάντια από σουέτ και κομψά μεταξωτά παπούτσια, δημιουργώντας μια εικόνα που ισορροπούσε ανάμεσα στο κλασικό και το μοντέρνο.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy