Υπό κατασκευή βρίσκεται η σκηνή της φετινής Eurovision και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ βίντεο από τις εργασίες που γίνονται για την ολοκλήρωσή της.

Το Eurovision News δημοσίευσε στιγμιότυπα στο X και φαίνεται πως έχει στηθεί μέχρι στιγμής μία μεγάλη οθόνη στο κέντρο του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, καθώς και κάποιοι από τους χώρους από όπου θα παρακολουθεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στους ημιτελικούς αλλά και στον μεγάλο τελικό.

Ο Α' Ημιτελικός της φετινής Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, με τον Β' Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου.

Οι χώρες που θα καταφέρουν να προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

🚨 First video from the stage construction of #Eurovision 2026! pic.twitter.com/Cbb8vIrOzn — Eurovision News (@EurovisionNewZ) April 20, 2026

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

7. Φινλανδία

8. Μαυροβούνιο

9. Εσθονία

10. Ισραήλ

11. Βέλγιο

12. Λιθουανία

13. Άγιος Μαρίνος

14. Πολωνία

15. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7.Ελβετία

8. Κύπρος

9. Λετονία

10. Δανία

11. Αυστραλία

12. Ουκρανία

13. Αλβανία

14. Μάλτα

15. Νορβηγία

Πηγή: Πρώτο Θέμα