Η μικρή κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Rihanna και ο A$AP Rocky έκαναν μια κομψή οικογενειακή εμφάνιση στο Παρίσι, αλλά όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη 6 μηνών κόρη τους, Rocki, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο κοινό με στιλ που ήδη θυμίζει… μικρή fashion icon.

Η μικρή εμφανίστηκε ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με Dior, φορώντας ένα σπάνιο vintage πλεκτό σκουφάκι σε πράσινο και μαύρο, σχεδιασμένο το 2002 από τον John Galliano. Το ιδιαίτερο σχέδιο με pom-poms σε σχήμα μοϊκάνας έδωσε μια παιχνιδιάρικη αλλά και high-fashion πινελιά στο look της. Το outfit της ολοκληρώθηκε με ένα γκρι πλισέ φόρεμα Dior (αξίας περίπου 800 δολαρίων), φορεμένο πάνω από τζιν και sneakers – αν και, όπως κάθε μωρό, έχασε χαριτωμένα το ένα παπούτσι της κατά τη διάρκεια της βόλτας.

