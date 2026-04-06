H Shiloh, η 19χρονη κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie αρχίζει να κάνει τα πρώτα επαγγελματικά βήματά της ως χορεύτρια. Μία από τις πρώτες δουλειές της είναι η συμμετοχή της στο βιντεοκλίπ της K-pop σταρ Dayoung για το νέο τραγούδι της What’s a girl to do. Αν και το βιντεοκλίπ δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει (θα βγει στις 7 Απριλίου, οπότε κυκλοφορεί και το ομώνυμο τραγούδι) ένα teaser είδε πριν λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας.

