Ο θάνατος της Μαρινέλλας έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο ευρύ κοινό.

Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια, που σημάδεψε με τη φωνή και την παρουσία της δεκαετίες ελληνικής μουσικής, έφυγε το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και αμέτρητες επιτυχίες που θα συνεχίσουν να συγκινούν.

Από την πρώτη στιγμή της είδησης, συνάδελφοι, φίλοι και άνθρωποι του την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της, εκφράζουν τη συγκίνησή τους μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στην Ελλάδα, αποχαιρετά τη Μαρινέλλα, με φωτογραφίες της, τιμώντας όχι μόνο την καριέρα της αλλά και την προσωπικότητά της.

