Ήταν το 2014, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του θεσμού.

Η Μαρινέλλα, “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών σήμερα, 28 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη και εμείς κάνουμε αναδρομή όταν η “Μεγάλη Κυρία” βρέθηκε στα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2014.

Στη Μαρινέλλα εκείνη τη χρονιά απονεμήθηκε το Τιμητικό Βραβείο Καλλιτεχνικής Προσφοράς. Το θέατρο και η ίδια η ερμηνεύτρια λύγισαν όταν εμφανίστηκαν παιδιά με απώλεια ακοής, ερμηνεύοντας στη νοηματική το τραγούδι “Έχω μάθει”. Η σπουδαία τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Εκείνη τη χρονιά, η Μαρινέλλα συμπλήρωσε 60 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή.

