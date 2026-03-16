Με μία σημαντική στιγμή – ορόσημο στην ιστορία του εμβληματικού κινηματογραφικού θεσμού ξεκίνησαν τα Όσκαρ 2026. Ανάμεσα στα βραβεία που απονεμήθηκαν στο αρχικό ημίωρο της τελετής και ένα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Εκείνο του καλύτερου casting. Μάλιστα, η νικήτρια του βραβείου, το οποίο απένειμαν πέντε ηθοποιοί και ανακοίνωσε η Gwyneth Paltrow, δεν άργησε να αποκτήσει ελληνικό ενδιαφέρον με την Ελληνοαμερικανίδα Cassandra Kulukundis να γίνεται η πρώτη casting director που βραβεύεται από την Ακαδημία Κινηματογράφου της Αμερικής.

Η βετεράνος casting director άκουσε το όνομά της να ανακοινώνεται για τη συνεργασία της με τον τακτικό συνεργάτη της, τον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, στην ταινία του “One Battle After Another”, επικρατώντας των συνυποψηφίων της, Francine Maisler (Sinners), Nina Gold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supreme) and Gabriel Domingues (The Secret Agent).

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy