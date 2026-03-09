Την τελευταία της πνοή άφησε η πρωταγωνίστρια των Ghostbusters, Τζένιφερ Ράνιον, σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μία σκληρή μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα της ζωής της με τον καρκίνο.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε έπειτα από ανάρτηση που έκανε η φίλη της, Έριν Μέρφι, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι η φίλη μου Τζένιφερ Ράνιον Κόρμαν απεβίωσε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι θα γίνετε φίλοι πριν καν τους γνωρίσεις. Ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα. Θα μου λείψεις, Τζεν. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά σου και τα όμορφα παιδιά σου».





