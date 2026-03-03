Η Gwyneth Paltrow παρά το μικρό στιλιστικό ατύχημα της χτεσινής βραδιάς στην σκηνή των Actors Awards 2026, κατάφερε να εντυπωσιάσει για ακόμα μια φορά με την εμφάνισή της.

Η διάσημη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την ταινία Marty Supreme, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο Εξαιρετικής Ερμηνείας Συνόλου σε Ταινία. Για την περίσταση η Paltrow είχε διαλέξει μια μαύρη, εντυπωσιακή δημιουργία με ανοιχτή πλάτη, διάφανη δαντελένια λεπτομέρεια στο μπούστο και ρομαντική πλούσια φούστα. Ένα ιστορικό ζευγάρι σκουλαρίκια Belperron, του 1930 ολοκλήρωσε την εμφάνιση, τραβώντας όλα τα βλέμματα στο πρόσωπό της. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές της Tyler, the Creator, Timothée Chalamet και Odessa A’zion.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro