Γιόρτασε τα 38α γενέθλιά της.

Ο A$AP Rocky πρόσφατα έκανε μια ξεχωριστή κίνηση για τα 38α γενέθλια της Rihanna, φροντίζοντας η ημέρα να μείνει αξέχαστη με μια συνδυασμένη δόση ρομαντισμού, λάμψης και υψηλής αισθητικής.

Η βραδιά ξεκίνησε με δείπνο‑έκπληξη στο αγαπημένο εστιατόριο της Rihanna, Giorgio Baldi, στη Santa Monica της Καλιφόρνια. Ο χώρος είχε διακοσμηθεί γιορτινά με ασημένια μπαλόνια που σχημάτιζαν τα λόγια “Happy Birthday” και πολλά πολύχρωμα μπαλόνια, δημιουργώντας μια ζεστή και διασκεδαστική ατμόσφαιρα για την ξεχωριστή στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy