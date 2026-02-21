Ο18χρονος νεαρός σολίστ Ιάκωβος Κεδαρίτης θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό Eurovision Young Musicians 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ολοκληρώθηκε η διαδικασία Εθνικής Επιλογής για την ανάδειξη του νεαρού μουσικού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Eurovision Young Musicians 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2026 στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Η ακρόαση έλαβε χώρα χθες Παρασκευή, παρουσία τριμελούς κριτικής επιτροπής αποτελούμενης από διακεκριμένες προσωπικότητες της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας: Χαρά Χαραλαμπίδου Αναστασίου – Επιθεωρήτρια Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης – Πρόεδρος, Πέτρος Στυλιανού – Διευθυντής Ορχήστρας και Μάριος Ιωάννου – Πιανίστας.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων βάσει της καλλιτεχνικής αρτιότητας, της τεχνικής κατάρτισης, της ερμηνείας και της σκηνικής παρουσίας, η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή του Ιάκωβου Κεδαρίτη (κλαρινέτο).

Ο 18χρονος νεαρός σολίστ θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διεθνή διαγωνισμό, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Κύπρου στο θεσμό μετά από 12 χρόνια απουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την κυπριακή συμμετοχή και την προετοιμασία του εκπροσώπου θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ