Δεν έχουν τέλος τα σενάρια και τα σκάνδαλα πoυ προκύπτουν αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια σειρά από έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τις σχέσεις του επιχειρηματία με τον στενό του κύκλο, μια ομάδα φίλων με επιρροή και ισχύ. Πλέον, οι ΗΠΑ ερευνούν τα ονόματα που εμφανίζονται στα «αρχεία Epstein» αναζητώντας απαντήσεις, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με όσους εμπλέκονται στο δίκτυο σεξουαλικής εμπορίας και κακοποίησης παιδιών.



