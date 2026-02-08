Δυναμικές προσωπικότητες έρχονται να ταράξουν τα, ήδη αναστατωμένα, νερά του Αγίου Δομίνικου! Πέντε νέοι Survivors κάνουν την είσοδό τους απόψε, στο νέο επεισόδιο του Survivor και τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο!

Πριν την άφιξή τους, ένας πάπυρος έχει φτάσει στα χέρια της Αναστασίας, το περιεχόμενο του οποίου τη φέρνει μπροστά σε ένα δίλημμα! Πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον της…

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει κατά πόσο η άφιξή τους επηρεάζει τη δυναμική των ομάδων. Στο συμβούλιο του νησιού, ένα από τα καινούργια πρόσωπα θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;

Ας γνωρίσουμε τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο παιχνίδι:

ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Αριάδνη Δημητρέλου, 26 ετών, Περιστέρι

Δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη, της αρέσει να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της. Έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, με τους οποίους είναι πολύ δεμένη. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το βόλεϊ ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει κυρίως CrossFit. Είναι πρώην αστυνομικός και δεν τρομάζει εύκολα. Προτιμά να τα πηγαίνει καλά με τους άλλους, όμως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια και την ενοχλήσει, τότε θα τον αντιμετωπίσει κατάλληλα.

Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, 25 ετών, Γλυφάδα

Χαλαρός και με έμφαση στα good vibes, ο μικρότερος αδελφός του Gio Καραντώνη λατρεύει τη μουσική και τον αθλητισμό. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στη Γλυφάδα. Επαγγελματικά συνεργάζεται με τον αδελφό του και ως τραγουδιστής της τραπ, βρίσκεται συνεχώς σε στούντιο ηχογραφήσεων και συναυλίες. Γυμνάζεται καθημερινά και συμμετέχει σε ημιμαραθωνίους. Απολαμβάνει την επαφή με τη φύση και θαυμάζει τους αρχαίους Έλληνες.

Αντώνης Νικολόπουλος, 36 ετών, Παγκράτι

Ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικήσει. Του αρέσει να δοκιμάζει τα όριά του και επιλέγει πάντα να είναι αληθινός. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά εδώ και σχεδόν 15 χρόνια μένει μόνιμα στην Αθήνα. Ασχολείται με την εστίαση και το commercial acting. Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές διαφημιστικές καμπάνιες. Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και με πολλά είδη γυμναστικής. Τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει η γιόγκα. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τις πεζοπορίες και την ορειβασία και επιλέγει, όταν το κάνει, να διανυκτερεύει σε κορυφές βουνών.

Χρυσοβαλάντης Πάκος, 46 ετών, Αθήνα

Κοινωνικός, υπομονετικός και ευπροσάρμοστος, ξέρει να βάζει στόχους και να παλεύει, μέχρι να τους πετύχει. Δεν φοβάται τις δύσκολες συνθήκες, τις έχει συνηθίσει, δεν μπορεί όμως να ανεχτεί την αγένεια. Θέλει να είναι δίκαιος και να βλέπει τα θετικά σε κάθε χαρακτήρα. Εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος και σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιστρατεύει κάθε φορά που η ομάδα του χρειάζεται στήριξη και βοήθεια. Δηλώνει πως η σύζυγός του είναι η δύναμή του, είναι μαζί από τα 16.

ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ

Ευτυχία Κυρκώστα, 30 ετών, Θεσσαλονίκη

Η ανάγκη της για περιπέτεια και ο δυναμισμός της την κάνουν να ξεχωρίζει. Απολαμβάνει τη σταθερότητα και το πρόγραμμα αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι να περιμένει. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε λογιστική και εργάζεται στη μεταφορική εταιρεία του πατέρα της στη Σίνδο. Στον ελεύθερο χρόνο της τρέχει σε μαραθώνιους και κάνει μεγάλα ταξίδια. Θεωρεί την ευαισθησία της μειονέκτημά της και έχει, ως πρότυπο, τον πατέρα της.

Πηγή: skai.gr