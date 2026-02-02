Μια ανακοίνωση που «πάγωσε» τους παίκτες του Survivor έκανε ο Γιώργος Λιανός, στο συμβούλιο της Κυριακής. Ο παρουσιαστής ενημέρωσε ότι ο Gio Καραντώνης έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης, καθώς ο τραυματισμός του στο γόνατο δεν του επιτρέπει να συνεχίσει.

Κάτι που δεν περίμεναν να ακούσουν τόσο οι παίκτες της κόκκινης όσο και οι παίκτες της μπλε ομάδας του Survivor. Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιανός μίλησε με πολλά και άκρως εγκωμιαστικά λόγια για παίκτη της ομάδας των Αθηναίων. «Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του».

Για να προσθέσει: «Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού».

Τέλος ο Γιώργος Λιανός συμπλήρωσε: «Ο Gio Καραντώνης, λοιπόν, αποφάσισε και εμείς σεβόμαστε την απόφαση του αυτή… να αποχωρήσει από το παιχνίδι» σημείωσε για να δώσει, αμέσως μετά τον λόγο στον Gio.

«Είναι η ιστορία του outsider»

Ο Gio εμφανώς συγκινημένος με αυτή την εξέλιξη, μιλώντας σε μισά ελληνικά και μισά αγγλικά του και την χαρακτηριστική προφορά του είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας. Πέρασα πολύ ωραία εδώ και στη δική μου ομάδα -που όντως τους αγαπάω ότι να πουν στην άλλη ομάδα-. Είμαι ο outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ και πήρα δύο νίκες εναντίον του αφεντικού (Χρήστο). Εγώ ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους και να γουστάρατε την παρέα μου. Να ξέρεις έχω μια Αγία Τριάδα σε αυτό το παιχνίδι, Τάκης (Καραγκούνιας), James (Καφετζής) και Τριαντάφυλλος. Ελπίζω να με βάλουν στην τετράδα.

Και για τον θείο Μάϊκι και για τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και όλα αυτά, καταλαβαίνεις; Ελπίζω να είναι ευτυχισμένοι. Ο αδελφός μου είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που έπρεπε να προσπαθήσω και να δείξω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω πως ότι και να πάθεις πρέπει να ξανά σηκωθείς. Να προσπαθήσεις και ότι γίνει. Είναι η ιστορία του outsider. Ήρθα εδώ για πόλεμο και τέτοια... Αλλά ότι έγινε, έγινε. Είχα μια υπέροχη αίσθηση. Ευχαριστώ την ομάδα παραγωγής, τους γιατρούς και όλους όσοι με βοήθησαν στον τραυματισμό του.

Αλλά θα ήθελα μία ακόμα σέντρα εκεί με τον Μιχάλη (Σηφάκη). Έπρεπε να γίνει σήμερα, άμα ήταν μάγκας... θα έβγαινε μαζί μου σήμερα, αλλά άφησε τον άλλον να βγει... Εν πάση περιπτώσει, σεβασμός φίλε», είπε με τους συμπαίκτες του να μιλούν στη συνέχεια με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.