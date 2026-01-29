Η ράπερ προκαλεί αίσθηση με στιλ και δηλώσεις σε πολιτικό event.

Η Nicki Minaj προκάλεσε αίσθηση την 28η Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε στο ίδιο σκηνικό με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, σε εκδήλωση που προωθούσε τα νέα επενδυτικά προγράμματα “Trump Accounts” στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον.

Η 43χρονη ράπερ περπάτησε στη σκηνή με μια εκπληκτική εμφάνιση Alaïa: κίτρινο φόρεμα, λευκή γούνα και λευκά suede πέδιλα Alaïa. Τα μακριά της νύχια ήταν αυτά που τράβηξαν τα βλέμματα όλων ακόμα και του Trump.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ