Η καλλονή ηθοποιός εξέφρασε τη στήριξή της με τον πιο fashionable τρόπο.

Η Margot Robbie λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της νέας της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στη Victoria Beckham, εν μέσω της επίκαιρης οικογενειακής διαμάχης που βιώνει, με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Φορώντας δημιουργίες της κατά την προωθητική περιοδεία της ταινίας, Margot Robbie επιβεβαιώνει τη συμβολή της Victoria στη μόδα καταξιώνοντας την όλο και περισσότερο στην παγκόσμια βιομηχανία.

