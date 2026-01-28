Η Kendall Jenner αποφάσισε να αντιμετωπίσει μία από τις πιο επίμονες θεωρίες του διαδικτύου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: χιούμορ. Το supermodel πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση που θα προβληθεί στο Super Bowl 2026, σατιρίζοντας ανοιχτά την περιβόητη “Kardashian curse” — την ιδέα ότι οι αθλητές που συνδέονται ερωτικά με μέλη της οικογένειας Kardashian-Jenner βλέπουν την καριέρα τους να παίρνει την κατιούσα.

