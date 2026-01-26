H Hilton μίλησε ευθέως για το πώς επηρέασε τη ζωή της η μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση ενός προσωπικού βίντεο όταν ήταν 19 ετών, περιγράφοντας την εμπειρία ως κακοποίηση και όχι “σκάνδαλο”.

Σε μια ειλικρινή και φορτισμένη ομιλία που έδωσε πρόσφατα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, η Paris Hilton επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για το πώς η ζωή της επηρεάστηκε όταν, σε ηλικία 19 ετών, ένα ιδιωτικό, προσωπικό βίντεο της κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αυτό το γεγονός, που τότε χαρακτηριζόταν ευρέως ως “σκάνδαλο,” όπως είπε η ίδια, δεν ήταν σκάνδαλο αλλά μια πράξη που την τραυμάτισε βαθιά.

Της Χριστίνας Πολυκάρπου

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ