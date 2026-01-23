Η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) υποδέχθηκε την είδηση της δεύτερης υποψηφιότητάς της για Βραβείο Όσκαρ έχοντας στο πλευρό της σύσσωμη την οικογένειά της και τη μητέρα της, Γκόλντι Χον (Goldie Hawn).

Η διάσημη πρωταγωνίστρια διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο, στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη μουσική ταινία «Song Sung Blue» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρεγκ Μπρούερ (Craig Brewer). Στην ίδια κατηγορία συνυποψήφιες είναι οι Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I'd Kick You), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia).

«Τι όμορφο πρωινό» έγραψε η ηθοποιός στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την μητέρα της. Παράλληλα, μοιράστηκε ένα βίντεο από τη στιγμή της ανακοίνωσης, όπου φαίνεται η αυθόρμητη αντίδρασή της: «Θεέ μου, παιδιά! Είμαι τόσο χαρούμενη!», είπε φανερά συγκινημένη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Χάντσον βρίσκεται υποψήφια για Όσκαρ μετά από 25 χρόνια. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήταν το 2001 στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Penny Lane στην ταινία «Almost Famous». Εκείνη τη χρονιά το χρυσό αγαλματίδιο κέρδισε η Μάρσα Γκέι Χάρντεν (Marcia Gay Harden) για το «Pollock».

Όπως αναφέρει το περιοδικό People, η Χάντσον είναι επίσης υποψήφια για τον ίδιο ρόλο στα επερχόμενα Actor Awards 2026 (SAG), ενώ ήταν ανάμεσα στις φιναλίστ και στις πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες.

