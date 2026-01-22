Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες, 21 Ιανουαρίου, η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία επισκέφθηκε το νησί μας αποκλειστικά για τη Madame Figaro Κύπρου, όπου θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αποκλειστικά για το περιοδικό.

Λίγο μετά την άφιξή της, η αγαπημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στη Λευκωσία, όπου την υποδέχθηκε η αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Γεωργία Γεωργίου για ένα ξεχωριστό δείπνο στο εστιατόριο Amore. Εκεί, σε μια ζεστή και κομψή ατμόσφαιρα, απόλαυσαν φαγητό και ποτό μαζί με φίλους και συνεργάτες της Madame Figaro.

