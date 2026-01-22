Η πρώην σύντροφος του Brooklyn Beckham μίλησε δημόσια για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, αφήνοντας αιχμές για τη μητέρα του, Victoria Beckham. Όπως υποστηρίζει, από την αρχή ένιωθε πως δεν έγινε ποτέ πραγματικά αποδεκτή από εκείνη.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, υπήρξαν συγκεκριμένα περιστατικά που την έκαναν να νιώσει άβολα και ανεπιθύμητη. Ένα από αυτά αφορούσε ένα φιλανθρωπικό event, στο οποίο επρόκειτο να παρευρεθεί μαζί με τον Brooklyn, όμως τελικά δεν της επετράπη η είσοδος, γεγονός που –όπως λέει– οφειλόταν σε απόφαση της Victoria.

