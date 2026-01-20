Η πορεία του Valentino Garavani στη μόδα βασίστηκε στη σταθερότητα και όχι στη συνεχή ανανέωση. Από την ίδρυση του οίκου του στη Ρώμη το 1960, το έργο του διακρίθηκε για την ακρίβεια της γραμμής, την άψογη κατασκευή και μια ελεγχόμενη αίσθηση πολυτέλειας. Η διεθνής του καταξίωση ήρθε το 1962, όταν η συλλογή σε απόλυτο λευκό που παρουσιάστηκε στο Palazzo Pitti της Φλωρεντίας τον ανέδειξε σε κορυφαίο εκπρόσωπο της υψηλής ραπτικής με ξεκάθαρη ταυτότητα.

