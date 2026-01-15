Λίγο πριν τα φώτα των Χρυσών Σφαιρών πέσουν πάνω της, η Kylie Jenner αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της μια πιο… ασυνήθιστη πλευρά της προετοιμασίας της. Ένα βίντεο που έχει ήδη ξεπεράσει τα 34 εκατομμύρια views δείχνει την ίδια να αντιμετωπίζει την προετοιμασία για τη μεγάλη βραδιά με χιούμορ και λίγη… τόλμη.

Στο βίντεο, η Kylie βουτά το πρόσωπό της σε ένα μεγάλο μπολ με παγωμένο νερό, χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή που της επιτρέπει να αναπνέει. Τα σχόλιά της κάνουν σαφές πόσο προκλητική αλλά και αστεία είναι η διαδικασία: παραδέχεται πως δυσκολεύεται να κρατήσει την αναπνοή της και δεν χάνει στιγμή να πει μια αστεία παρατήρηση για την εμπειρία.

