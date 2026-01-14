Οι Backstreet Boys επιστρέφουν.

Το συγκρότημα με τις τεράστιες επιτυχίες επανενώνεται ενεργά, με μια σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, στο Sphere αλλά και μια μεγάλη παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία για το 2026.

Η περιοδεία αυτή γιορτάζει δεκαετίες μουσικής με νέες συναυλίες, ενώ άφησαν και υπονοούμενα για πιθανές συνεργασίες με τους NSYNC.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Δεκέμριο, έκαναν ριμέικ του βιντεοκλίπ ενός από τα πιο αγαπητά τους τραγούδια. Το I Want It That Way.

Δείτε το ριμέικ





