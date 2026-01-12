Η μίνι σειρά «Adolescence» αναδείχθηκε ο μεγάλος θριαμβευτής των Golden Globes 2026 στην τηλεόραση, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες διακρίσεις της βραδιάς, ενώ στο κινηματογραφικό σκέλος ξεχώρισαν τα «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» και Hamnet, που μοίρασαν μεταξύ τους τα σημαντικότερα βραβεία και επιβεβαίωσαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη φετινή σεζόν.

Στο κινηματογραφικό κομμάτι, το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, κατακτώντας καίριες διακρίσεις και εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς.

Το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» του Paul Thomas Anderson συνεχίζει να σαρώνει σε όποια τελετή απονομής και να βρεθεί αποσπώντας τέσσερα βραβεία συνολικά, τα περισσότερα από κάθε άλλη ταινία.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «Adolescence» του Netflix έφυγε με τέσσερα βραβεία από τις Χρυσές Σφαίρες 2026 για Καλύτερη Μίνι Σειρά, Β’ Ανδρικό, Β’ Γυναικείο και Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Μίνι Σειρά. Το «The Studio» του Apple TV απέσπασε δύο βραβεία για Καλύτερη Κωμωδία και για τον Seth Rogen στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά, όπως και το «The Pitt» του HBO Max για Καλύτερη Δραματική Σειρά και Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά για τον Noah Wyle.

Το «Hamnet» της Chloe Zhao απέσπασε δύο βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες 2026 για Καλύτερη Δραματική Ταινία και για την Jessie Buckley στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία. Η Ιρλανδή ηθοποιός φαίνεται να πηγαίνει καρφί για το αντίστοιχο Όσκαρ.

Οι ερμηνείες βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τον Wagner Moura να ξεχωρίζει στον ανδρικό ρόλο δραματικής ταινίας και τη Jessie Buckley να κερδίζει το αντίστοιχο βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Στις κωμωδίες και τα μιούζικαλ, ο Timothée Chalamet και η Rose Byrne επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα της αίθουσας.

Το «The Pitt» αναδείχθηκε καλύτερη δραματική σειρά, ενώ το «The Studio» κυριάρχησε στην κατηγορία της κωμωδίας. Το «Adolescence» φυσικά ξεχώρισε ως limited series της χρονιάς, αποσπώντας πολλαπλές διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο σε επίπεδο αφήγησης όσο και ερμηνειών.

Η βραδιά περιλάμβανε και τιμητικές στιγμές, με τη Helen Mirren να βραβεύεται για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ η Sarah Jessica Parker τιμήθηκε για τη μακρόχρονη και καθοριστική παρουσία της στη μικρή οθόνη.

Ακολουθεί η συγκεντρωτική λίστα με όλους τους νικητές των Golden Globes 2026, ανά κατηγορία:

Καλύτερη ταινία – Δράμα

Hamnet

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

One Battle After Another

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική ταινία

Wagner Moura – The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική ταινία

Jessie Buckley – Hamnet

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

The Studio

Καλύτερη limited σειρά / ανθολογία / τηλεταινία

Adolescence

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Δράμα

The Pitt

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική τηλεοπτική σειρά

Rhea Seehorn – Pluribus

Stand-up comedy στην τηλεόραση

Ricky Gervais: Mortality

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε τηλεοπτική σειρά

Erin Doherty – Adolescence

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία

The Secret Agent

Καλύτερη ταινία animation

KPop Demon Hunters

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Cinematic and Box Office Achievement

Sinners

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε limited σειρά / τηλεταινία

Michelle Williams – Dying for Sex

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε limited σειρά / τηλεταινία

Stephen Graham – Adolescence

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Σενάριο

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

“Golden” – KPop Demon Hunters

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

Ludwig Göransson – Sinners

Καλύτερο podcast

Good Hang With Amy Poehler

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Seth Rogen – The Studio

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε τηλεοπτική σειρά

Owen Cooper – Adolescence

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Jean Smart – Hacks

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα

Noah Wyle – The Pitt

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε κινηματογραφική ταινία

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε κινηματογραφική ταινία

Teyana Taylor – One Battle After Another

Πηγή: cnn.gr