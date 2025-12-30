Το τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλής σειράς Stranger Things αναμένεται να παίξει στο Netflix σε λίγες ώρες, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, οι δημιουργοί ετοιμάζουν και κάτι ακόμα…



Συγκεκριμένα, εκτός από το σόου κινουμένων σχεδίων, «Stranger Things: Tales from '85», το οποίο θα έρθει το 2026 στο Netflix, οι αδερφοί Ντάφερς φαίνεται ότι έχουν στα σκαριά και μια ολοκαίνουρια σειρά, που θα λειτουργεί ως «spin-off». Να σημειωθεί ότι, οι Ματ Ντάφερ και Ρος Ντάφερ έδωσαν μια νέα συνέντευξη και αποκάλυψαν ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό το πρότζεκτ.



Πρόκειται για ένα spin-off σόου που θα δούμε μελλοντικά και όπως είπαν τώρα, θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργια πρόσωπα, μια νέα τοποθεσία και διαφορετικούς ηθοποιούς. Το νέο spin-off δεν έχει πάρει ακόμα το πράσινο φως για να προχωρήσει, αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε στο μέλλον, μετά τη μεγάλη επιτυχία που έχει γνωρίσει το κεντρικό σόου.







The Duffer Brothers say the ‘STRANGER THINGS’ spin-off show is a “completely different story in a completely different location with completely different actors & characters”



(Source: @screenrant) pic.twitter.com/QNxpmflsFK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 28, 2025



Παράλληλα, τα αδέρφια Ντάφερς έχουν κλείσει μια τεράστια συμφωνία με την Paramount (για τέσσερα χρόνια), οπότε είναι άγνωστο πότε θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το spin-off.



Πηγή: Unboxholics







