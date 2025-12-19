Η Georgina Rodríguez αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό μονόπετρο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων που της πρόσφερε ο Cristiano Ronaldo με την πρόταση γάμου, σχολιάζοντας πως ήταν “το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει”.



Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy