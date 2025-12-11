Οι δυο τους συνόδευσαν τη μητέρα τους στη σκηνή για μια ερμηνεία του “Acróstico”.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο Las Mujeres Ya No Lloran, η Shakira πραγματοποιεί μια σειρά από μοναδικές εμφανίσεις.

Από την έναρξη της περιοδείας τον περασμένο Φεβρουάριο, μια από τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Shakira είναι ένα ιδιαίτερο φόρεμα Gaurav Gupta, το οποίο διαθέτει μια μπλε φούστα με στροβιλιζόμενα κύματα σαν ύφασμα που φουσκώνουν γύρω από τα πόδια της, καθώς και ένα μπλε ατσάλινο θώρακα με σκαλιστό σχέδιο κατά μήκος του στράπλες ντεκολτέ.

