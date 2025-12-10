Η Marvel πρόκειται να δώσει μέσα στον Δεκέμβριο το πρώτο επίσημο teaser trailer για το Avengers: Doomsday σύμφωνα με νέες πληροφορίες που κυκλοφορούν.



Η μεγάλη ταινία των Marvel Studios θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2026, ωστόσο, η εταιρία θέλει να προετοιμάσει από τώρα το κοινό. Ακούγεται, λοιπόν, ότι το trailer είναι έτοιμο και θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στον μήνα.



Μάλιστα, όλα τα μέσα του εξωτερικού αναφέρουν ότι θα διαρκεί 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα και έτσι, οι fans θα πάρουν μια καλή γεύση από όλα αυτά που υπόσχεται η ταινία του MCU. Κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε και για πρώτη φορά επίσημα τον Robert Downey Jr.ως Doctor Doom, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και εκπλήξεις.



Παράλληλα, ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το trailer θα παίξει πρώτα στους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Avatar: Fire and the Ash.





The first trailer for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ has officially been listed with a 1 minute & 25 seconds runtime.



Releasing this month. pic.twitter.com/qhgguOD0wu — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) December 9, 2025



Το cast, μέχρι στιγμής, αποτελείται από τους: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (Thing), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Doctor Doom) κ.α.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Avengers: Doomsday αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026.



Πηγή: Unboxholics