Η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot) νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nice-Matin. Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η κατάσταση της ηθοποιού φέρεται να είναι «ανησυχητική» καθώς βρίσκεται στην κλινική εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική της διαδρομή το 1952, αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη τέσσερα χρόνια αργότερα με την ταινία του Ροζέ Βαντίμ (Roger Vadim) «Και ο Θεός... Έπλασε τη Γυναίκα». Μέσα σε 21 χρόνια καριέρας, η σταρ σφράγισε την έβδομη τέχνη με την παρουσία της, έχοντας στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια.

Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στο ίδρυμά της το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, ένα πάθος που διατηρεί με αμείωτη ένταση μέχρι σήμερα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «BBcédaire», το οποίο αποτελεί ένα εκτενές ημερολόγιο γραμμένο την περίοδο 2020-2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

