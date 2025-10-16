Η οικογένεια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) γνωστοποίησε πως η αγαπημένη σταρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας που έφερε στο φως το People προσθέτοντας:

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν».

Μια πηγή είχε δηλώσει στο περιοδικό στις 11 Οκτωβρίου, ότι η υγεία της «επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν οδυνηρό για όλους όσους την αγαπούσαν». Ο θάνατός της «ήταν τόσο απροσδόκητος», είχε προσθέσει, «ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και τέτοιο πνεύμα».

Από αύριο 17 Οκτωβρίου και για μία εβδομάδα, οι κινηματογράφοι AMC θα επαναπροβάλουν τις θρυλικές ταινίες «Annie Hall» και «Something's Gotta Give» προς τιμήν της, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Facebook. Σημειώνεται ότι η Κίτον το 1978 κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Annie Hall» σε σκηνοθεσία Γούντι 'Αλεν (Woody Allen), ενώ στη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give», πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και Αμάντα Πιτ (Amanda Peet).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ