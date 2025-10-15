Το Netflix ανακοίνωσε ότι το «Being Eddie», το νέο ντοκιμαντέρ για τον εμβληματικό κωμικό και ηθοποιό Έντι Μέρφι (Eddie Murphy), θα αρχίσει να προβάλλεται στην πλατφόρμα από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άνγκους Γουόλ (Angus Wall).

«Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι. Κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του "Saturday Night Live" αμέσως μετά το λύκειο», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη και προστίθεται: «Κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ που άγγιξε. Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν διασημότητες της πρώτης γραμμής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς ποτέ να υποκύψουν στη σκοτεινή πλευρά της φήμης».





You know the jokes, the movies, the characters. But you’ve never seen this side of Eddie Murphy. BEING EDDIE — an intimate new documentary film celebrating his life and legacy comes to Netflix on November 12. pic.twitter.com/SVOEiVaAkW — Strong Black Lead (@strongblacklead) October 14, 2025

Το «Being Eddie» εξερευνά τον ασυνήθιστο συνδυασμό της εκρηκτικής γοητείας, της στοχευμένης φιλοδοξίας, του ακατέργαστου ταλέντου και της βαθιά ριζωμένης σύνεσης που έφεραν τον Μέρφι σε μία δική του κατηγορία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφανίσεις των Αρσένιο Χολ (Arsenio Hall), Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Κρις Ροκ (Chris Rock), Ντέιβ Σαπέλ (Dave Chappelle), Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx), Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), Τζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld), Τρέισι Έλις Ρος (Tracee Ellis Ross) και Τρέισι Μόργκαν (Tracy Morgan).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις (John Davis), Τζον Φοξ (John Fox), Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ (Charisse Hewitt-Webster), Τέρι Λέοναρντ (Terry Leonard) και Κεντ Κιούμπενα (Kent Kubena), όπως αναφέρει το Deadline.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ