“Δεν έχω αγγίξει σοκολάτα από τη δεκαετία του ’90”.

Η Victoria Beckham μοιράζεται νέες λεπτομέρειες για την “απίστευτα ανθυγιεινή” διατροφική διαταραχή που την έκανε να χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας μετά τη διάλυση των Spice Girls το 2000.

