Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, απαντώντας με έντονο ύφος στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του και ειδικά τα παιδιά του.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την έκθεση των παιδιών του στη δημοσιότητα, ζητώντας ξεκάθαρα να μην αναπαραχθούν ξανά εικόνες ή αναφορές τους σε καμία διαδικτυακή πλατφόρμα. Τόνισε πως στόχος του είναι να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή και να διασφαλίσει ότι θα μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

