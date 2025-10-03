Το «Peaky Blinders» θα αποκτήσει σειρά spin-off, η οποία θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά της οικογένειας Shelby, σύμφωνα με το BBC.

Ήδη έχουν πάρει το πράσινο φως δύο σεζόν, σε συνεργασία με το Netflix, με την πλοκή να ξεκινά το 1953 στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ. Η κάθε σεζόν θα έχει έξι ωριαία επεισόδια δια χειρός Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ‘Peaky Blinders'» δήλωσε ο σεναριογράφος και δημιουργός.

«Για άλλη μια φορά, η σειρά θα έχει ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες του βομβαρδισμού. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή», συμπλήρωσε ο Νάιτ.

Το spin-off είναι η νεώτερη εκδοχή στο πολυδιάστατο σύμπαν του «Peaky Blinders» μετά το μιούζικαλ «The Redemption of Thomas Shelby» στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επερχόμενη ταινία, στην οποία ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) θα επαναλάβει τον ρόλο του.

«Ο Στίβεν έφερε ξανά τη μαγεία του και ανυπομονώ να ζωντανέψουν τα σενάριά του με την έναρξη των γυρισμάτων στο Μπέρμιγχαμ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Kudos, την Garrison Drama και το Netflix για αυτή την επική σειρά. Οι θαυμαστές του «Peaky» έχουν πολλά να περιμένουν!», ανέφερε η διευθύντρια Δραματικών Σειρών του BBC, Λίντσεϊ Σολτ (Lindsay Salt).

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών, όπως και ο Στίβεν Νάιτ.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στα Digbeth Loc. Studios στο Μπέρμιγχαμ και τη διανομή θα αναλάβουν το BBC (για το Ηνωμένο Βασίλειο) και το Netflix (παγκοσμίως), σύμφωνα με το Deadline.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ