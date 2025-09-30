Χιλιάδες θαυμαστές του Έλβις συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νότια Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεγαλύτερη γιορτή στην Ευρώπη αφιερωμένη στον βασιλιά του ροκ εν ρολ.

Το Elvis Festival στο Πόρθκοουλ διοργανώνεται από το 2004, όταν πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά για τη συγκέντρωση πόρων με σκοπό τη διάσωση του τοπικού θεάτρου, Grand Pavilion. Σήμερα αποφέρει 6 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στην οικονομία της πόλης.

Στο τριήμερο Φεστιβάλ συμμετείχαν περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες που τίμησαν τον Έλβις, διοργανώθηκαν 200 παραστάσεις και θεματικοί διαγωνισμοί συμπεριλαμβανομένης της στέψης του καλύτερου Έλβις.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να επιδείξουν τις φωνητικές ικανότητες, τις χορευτικές τους κινήσεις, τα ρούχα και τη σκηνική τους παρουσία, τα οποία αξιολογήθηκαν από επιτροπή κριτών που ανακήρυξε τον νικητή.

Σωσίες του Έλβις με μπλε ολόσωμες φόρμες με στρας, λευκές μπότες και περούκες, θαυμαστές με στρατιωτικές στολές, όπως αυτή που φορούσε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας και άλλοι με χαβανέζικα πουκάμισα πόζαραν για φωτογραφίες.

Εκθέσεις τέχνης για τον Έλβις Πρίσλεϊ, παρουσίαση vintage αυτοκινήτων, παρέλαση και τα καταστήματα της παραθαλάσσιας πόλης με τις κατάλληλες πινελιές στη διακόσμηση μετέφεραν τους επισκέπτες στον νοσταλγικό κόσμο της Αμερικής της δεκαετίας του 1950.

