Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck), αποκαλύπτοντας ότι η εμπειρία, αν και ήταν επώδυνη, αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο θετικής αλλαγής στη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» και στον Λι Κόουαν (Lee Cowan), η ηθοποιός και τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον χωρισμό της από τον 'Αφλεκ και την προσωπική ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

«Επειδή με άλλαξε. Με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνω. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ό,τι ήμουν πέρυσι», εξήγησε.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς η νέα ταινία της Λόπεζ «Kiss of the Spider Woman», στην οποία ο 'Αφλεκ είναι εκτελεστικός παραγωγός.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και σκεφτόμουν: 'Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;'», συμπλήρωσε στην εκπομπή του CBS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 20 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία ο 'Αφλεκ και η Λόπεζ αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και ένα μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν μία δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Η σταρ ανέφερε επίσης στην εκπομπή ότι η ταινία δεν θα είχε γίνει χωρίς τον πρώην σύζυγό της.

«Θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», είπε.

Σύμφωνα με το People, το «Kiss of the Spider Woman» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate. Ο Μπιλ Κόντον (Bill Condon) υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι (Terrence McNally), Τζον Κάντερ (John Kander) και Φρεντ Εμπ (Fred Ebb).

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ντιέγκο Λούνα (Diego Luna), Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι (Tony Dovolani) και Εντουάρντο Ράμος (Eduardo Ramos).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ