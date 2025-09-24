Το «The Voice» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΣΙΓΜΑ. Το αγαπημένο talent show παγκοσμίως κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00.

Στο τιμόνι του «The Voice» θα είναι για ακόμα μία φορά ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης ενώ η ομάδα των coaches παραμένει ίδια με τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Έλενα Παπαρίζου και Γιώργο Μαζωνάκη.

Αν θέλεις κι εσύ να ζήσεις την εμπειρία του «The Voice» μπορείς να παρευρεθείς στις auditions που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, στο Cleopatra Hotel (Φλωρίνης 8, Λευκωσία).

Ίσως είσαι ο επόμενος που θα βρεθεί στη σκηνή του «The Voice».