Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», χάρη στις χαρακτηριστικές του εμφανίσεις στην τηλεόραση, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990 και αργότερα το 2020.

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πέπη Τσεσμελή, η οποία έγραψε:

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε, με τα απίστευτα πόδια — από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με ένα χαμόγελο. Μας χάρισες αμέτρητες στιγμές γέλιου και χιούμορ. Ήσουν μια ψυχούλα, ένας χαρούμενος άνθρωπος. Καλό ταξίδι στο φως, καλό παράδεισο».

Με πληροφορίες από protothema.gr