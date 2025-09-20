Τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025, που παρουσιάζει η Estée Lauder, επιστρέφουν τη Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 σε μια λαμπερή τελετή απονομής στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.



Τη λαμπερή τελετή παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, η γυναίκα που πρωτοπαρουσίασε τον θεσμό το 2005 και επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας 20 χρόνια δυναμικής πορείας.

Η legendary Άννα Βίσση επιστρέφει στα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς με μια επετειακή guest εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα.

Επί σκηνής ο καταξιωμένος διεθνής καλλιτέχνης Γιώργος Περρής.

Συμμετέχει η Commandaria Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δρ. Φράνσις Γκάυ.

Στην ενότητα του θεσμού Νέο Ταλέντο, όπου στηρίζουμε τη νέα μουσική γενιά της χώρας μας, φέτος παραχωρούμε τη σκηνή σε ένα νεαρό κορίτσι που κάνει τα πρώτα της βήματα, στη ταλαντούχα 17χρονη πιανίστρια Άννα Αβραμίδου που ήδη έχει ξεχωρίσει και διακριθεί σε διεθνές επίπεδο.

Ο θεσμός αποτελεί έναν ύμνο στη δημιουργικότητα και την προσφορά αξιόλογων Κυπρίων γυναικών στην κοινωνία. Μέσα από τη δράση τους στον επιχειρηματικό κόσμο, την επιστήμη και τον πολιτισμό, οι γυναίκες αυτές αναδεικνύονται σε θετικά πρότυπα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο θεσμός των βραβείων Madame Figaro τιμά, αναδεικνύει και επιβραβεύει τις γυναίκες της Κύπρου που, με την αφοσίωση, την καινοτομία, την εφευρετικότητα, το ταλέντο και την πολύπλευρη προσωπικότητά τους, έχουν αφήσει – και συνεχίζουν να αφήνουν – το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στον τομέα όπου δραστηριοποιούνται. Από το 2005 μέχρι σήμερα, περισσότερες από 924 γυναίκες υπήρξαν υποψήφιες, 182 τιμήθηκαν με βραβείο, 48 έλαβαν τιμητική διάκριση, ενώ €187.305 ευρώ διατέθηκαν για κοινωφελή σκοπούς.

Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν στο ίδρυμα που θα επιλέξει η κυρία η οποία θα βραβευτεί στην κατηγορία ΟΠΑΠ – Κοινωνική Προσφορά.

Για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για την τελετή βραβεύσεων επισκεφθείτε το www.soldouttickets.com.cy

Τιμή εισιτηρίων:

Πλατεία: €55 / Εξώστης: €35