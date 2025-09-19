Η Adele έχει δεχτεί πρόταση να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο Page Six, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της.

Κυκλοφορούν φήμες ότι η Adele θα μπορούσε να εμφανιστεί στο μεγάλο αγώνα στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια τον επόμενο Φεβρουάριο και σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν φήμες ότι μεταξύ των υποψηφίων για το ημίχρονο είναι και η νούμερο 1 οπαδός των Kansas City Chiefs, Taylor Swift, καθώς και η τραγουδίστρια του “Party in the U.S.A.”, Miley Cyrus, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε τόσο σημαντική συναυλία.

