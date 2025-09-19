Ένα ξεχωριστό επίσημο δείπνο παρέθεσε η βρετανική βασιλική οικογένεια το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν της επίσκεψης του Donald Trump και της συζύγου του, Melania, στη χώρα.

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Camilla, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton ήταν – φυσικά – παρόντες, με τη λίστα των καλεσμένων να περιλαμβάνει προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας και της διεθνούς διπλωματίας – ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy