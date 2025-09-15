Τα βραβεία Madame Figaro είναι ένας θεσμός που εδώ και 20 χρόνια αναδεικνύει, τιμά και επιβραβεύει τις γυναίκες της Κύπρου. Την προσφορά, την αφοσίωση, την καινοτομία, την εφευρετικότητα, το ταλέντο και όλα όσα συνθέτουν την πολύπλευρη προσωπικότητα μίας γυναίκας. Μια γυναίκα που για όλους εμάς αποτελεί το πρότυπο και καθρεπτίζει τα ιδανικά της κυπριακής κοινωνίας.

Τα βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς 2025, που παρουσιάζει η Estée Lauder θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Πρόκειται για μια τελετή βραβεύσεων που στόχο έχει την ανάδειξη και την επιβράβευση των Κυπρίων γυναικών που τόλμησαν και πέτυχαν, που έγιναν πηγή έμπνευσης και άνοιξαν δρόμους, η κάθε μία στον τομέα της.

Παρουσιάστρια της βραδιάς η λαμπερή Ζέτα Μακρυπούλια.

Επί σκηνής ο καταξιωμένος διεθνής καλλιτέχνης Γιώργος Περρής.

Συμμετέχει η Commandaria Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Φράνσις Γκάυ.

Περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες ημέρες.

Για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας επισκεφθείτε την www.soldouttickets.com.cy ή επικοινωνήστε στο 70007705

Τιμή εισιτηρίων:

Πλατεία: €55 / Εξώστης: €35

*συμπεριλαμβάνει πρόσκληση στο after party που θα ακολουθήσει με τη λήξη της τελετής στο Garden Day & Night.

