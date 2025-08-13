Η Kylie Jenner και ο Timothee Chalamet είναι από τα πιο συζητημένα ζευγάρια στον κόσμο. Το 2025 ξεκίνησε “έντονα” αφού τους είδαμε να εμφανίζονται μαζί κατά τη διάρκεια της σεζόν βραβείων ενώ ακολούθησαν αναφορές ότι “ζούσαν πρακτικά μαζί”. Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2023.

Αλλά παρά το ενδιαφέρον γύρω από την εξέλιξή της, το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ επέλεξε να είναι χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας να σχολιάσει δημόσια την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, συνεχίζει να είναι το αγαπημένο θέμα των paparazzi που τους απαθανάτισαν μαζί και στις καλοκαιρινές τους διακοπές.

