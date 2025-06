Η βασίλισσα της κάντρι, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) ετοιμάζεται να κατακτήσει τη σκηνή του Λας Βέγκας, μετά από τριάντα δύο χρόνια.

Η θρυλική τραγουδίστρια θα ανέβει στη διάσημη σκηνή του «Colosseum» στο Caesars Palace για έξι μοναδικές παραστάσεις, στο πλαίσιο του «Dolly: Live in Las Vegas». Οι εμφανίσεις θα ξεκινήσουν στις 4 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστούν στις 6, 7, 10, 12 και 13 του ίδιου μήνα.

Θα είναι ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σταρ, από το διαχρονικό «Jolene» και το δυναμικό «9 to 5», μέχρι το εμβληματικό «I Will Always Love You».

«Το να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη θα είναι λίγο» δήλωσε η Πάρτον. «Έχω χρόνια να εμφανιστώ στο Βέγκας και πάντα λάτρευα να τραγουδάω εκεί. Ανυπομονώ τόσο πολύ για τις παραστάσεις στο «Colosseum» και ελπίζω κι εσείς. Τα λέμε εκεί!», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Wrap, η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη, 25 Ιουνίου μέσω του Ticketmaster.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ