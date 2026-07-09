Για την Κυβέρνηση «η επένδυση στον πολιτισμό είναι επένδυση στην ταυτότητα, τη δημιουργικότητα και το μέλλον της χώρας μας" δήλωσε την Πέμπτη η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου σε χαιρετισμό της στην τελετή υπογραφής συμφωνίας για τη διαχείριση και λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Παπαγεωργίου και εκ μέρους του Οργανισμού Τεχνουργείο Λτδ, ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό για τη Σύμβασης Παραχώρησης για τη διαχείριση και λειτουργία του, ο Διοικητικός Σύμβουλος, Άγις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνυπάρχει με τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας ευκαιρίες έκφρασης, εκπαίδευσης, ενισχύοντας την δυναμική της συμμετοχικότητας και της συμπερίληψης.

Πρόσθεσε ότι η Λέμπα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Οπως είπε η Υφυπουργός, η ιστορία της Λέμπας, η σύνδεσή της με τις εικαστικές τέχνες, η παρουσία σημαντικών καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δημιουργική ενέργεια που διαχρονικά φιλοξενεί, καθιστούν το Πολιτιστικό Χωριό έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, έρευνας και καλλιτεχνικής έκφρασης κάτι που οφείλεται, πρωτίστως, στην παρακαταθήκη του Στας Παράσκου, του πρωτοπόρου δημιουργού που με το έργο, το όραμα και τη διδασκαλία του μετέτρεψε τη Λέμπα μετά την τουρκική εισβολή σε εργαστήρι ελευθερίας, πειραματισμού και αυθεντικής έκφρασης.

Η κ. Κασσιανίδου αναφέρθηκε στη σημασία του έργου αφού μέσω του θα προωθηθεί η ανάπτυξη ενός πολιτιστικού οικοσυστήματος όπου καλλιτέχνες, φοιτητές και μαθητές από την Κύπρο κι από όλο τον κόσμο θα δημιουργούν, θα εκπαιδεύονται, θα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

Ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν οι πιθανές συνέργειες με πολιτιστικούς φορείς, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ Πανεπιστήμια, Σχολές Καλών Τεχνών, Δραματικές Σχολές) που δραστηριοποιούνται σε όλα τα πεδία του πολιτισμού, καθώς και με φορείς σχετικούς με τον τουρισμό και την προβολή της περιοχής.

Τέλος, η Υφυπουργός είπε ότι στο πλαίσιο του έργου θα διοργανώνονται για 4 εβδομάδες ετησίως, δράσεις που θα υποστηρίζει και θα χρηματοδοτεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού και θα περιλαμβάνουν μονοήμερα προγράμματα μουσειακής/εικαστικής αγωγής, Πολιτιστική Μαθητική Κατασκήνωση, φιλοξενίες φοιτητών Σχολών Καλών Τεχνών Πανεπιστημίων ή άλλων παρεμφερών σχολών.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Κοινοτάρχης Λέμπας Θουκυδίδης Χρυσοστόμου και ο υπεύθυνος του έργου, Γιάννης Σακέλης, ο οποίος παρουσίασε το όραμα και τον σχεδιασμό του Οργανισμού Τεχνουργείο Λτδ.

Το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Φεβρουάριο του 2022, σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες Σπύρος Θ. Σπύρου, Χάρης Χριστοδούλου, Χάρης Σολωμού οι οποίοι απέσπασαν το Α’ Βραβείο σε σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Το συγκρότημά του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας αποτελείται από δύο επιμέρους χώρους συνολικής έκτασης περίπου 1800τ.μ., την «Γειτονιά της Δημιουργίας» με εργαστήρια ζωγραφικής και κεραμικής, γραφεία και βιβλιοθήκη και την «Γειτονιά της Φιλοξενίας» με δωμάτια όπου μπορούν να φιλοξενηθούν 35 άτομα καθώς και χώρους εστίασης και υγιεινής.

Το έργο ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας στο οποίο τότε υπάγονταν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Το κόστος ανήλθε στα €4 εκατ. και καλύφθηκε αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε το έργο τον Σεπτέμβριο του 2023, το οποίο προχώρησε σε προκήρυξη διαγωνισμού για τη Σύμβαση Παραχώρησης για τη λειτουργία και διαχείριση του πολιτιστικού χωριού, ενός πολιτιστικού πνεύμονα προς ανάπτυξη δράσεων φιλοξενίας καλλιτεχνών (artists’ residencies), εργαστηρίων, masterclasses και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και διοργάνωσης διαφόρων ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον, στόχος του έργου είναι η προώθηση της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας μέσω φιλοξενίας καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό και οργάνωσης συναφών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας μέσω οργάνωσης δράσεων για μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές, καθώς και η διοργάνωση εκθέσεων/πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ