Νέο κύμα συζητήσεων έχει προκαλέσει η πολυαναμενόμενη ταινία «Η Οδύσσεια» του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αυτή τη φορά εξαιτίας δηλώσεων της ηθοποιού Lupita Nyong'o, η οποία υποστήριξε ότι η κινηματογραφική μεταφορά δίνει στις γυναίκες μεγαλύτερο ρόλο από εκείνον που τους αποδίδουν τα ομηρικά έπη.

Μιλώντας σε συνέντευξη με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Ελένη της Τροίας και την Κλυταιμνήστρα, δήλωσε ότι ο Νόλαν ενδιαφέρεται να εξερευνήσει το κόστος του πολέμου και μέσα από τη γυναικεία οπτική.

Όπως ανέφερε, στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια «πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική των γυναικών», καθώς η αφήγηση είναι κυρίως ανδροκεντρική. Αντίθετα, η νέα ταινία αφιερώνει χρόνο για να δείξει πώς ο πόλεμος επηρέασε διαφορετικά την Ελένη και την Κλυταιμνήστρα, παρουσιάζοντας τις εμπειρίες και τις επιλογές τους.

"Very little time in the Odyssey is spent in the perspective of a woman"



O illiterate founder of Greece, the goddess Athena (a female) drives the entire story from start to finish. Her fingerprints are on every page.



The entire point of the story is that mortals, in spite of… pic.twitter.com/U0A0cdRNn1 — George Alexopoulos (@GPrime85) July 6, 2026

Παράλληλα, έγινε viral και ένα δεύτερο απόσπασμα συνέντευξης, στο οποίο το καστ κλήθηκε να απαντήσει τι θα έλεγε στον ίδιο τον Homer αν καθόταν δίπλα του σε κινηματογραφική αίθουσα. Η Nyong’o απάντησε χαμογελώντας ότι θα τον ρωτούσε «πώς αισθάνεται για τον χρόνο που αφιέρωσε στις γυναίκες», καταλήγοντας με τη φράση: «Μας θυμάσαι;».



Has the ability to ask Homer a single question- proceeds to lecture...😒 pic.twitter.com/ISh24efcA4

— Steph Anie (@mynerdyhome) July 6, 2026

Οι δηλώσεις της αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία, με υποστηρικτές να κάνουν λόγο για μια σύγχρονη ανάγνωση των ομηρικών επών και επικριτές να θεωρούν ότι επιχειρείται αναδιαμόρφωση του πρωτότυπου έργου μέσα από σύγχρονες αντιλήψεις. Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις από την πρεμιέρα, πάντως, η ερμηνεία της Nyong’o συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές της ταινίας.



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