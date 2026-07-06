Η εποχή που φέρνατε στο σπίτι μαγνήτάκια ως αναμνηστικά έχει περάσει. Για πολλούς λάτρεις της ομορφιάς, η αντηλιακή κρέμα έχει γίνει πλέον το απαραίτητο αναμνηστικό των διακοπών.

Σε όλο τον κόσμο, τα καταστήματα καλλυντικών και τα φαρμακεία αποτελούν στάσεις που δεν παραλείπουν οι ταξιδιώτες αναζητώντας αγαπημένες φόρμουλες αντηλιακής προστασίας. Πριν από το τελευταίο της ταξίδι στη Σεούλ, η Caitlin Francis-Agnew πέρασε εβδομάδες οργανώνοντας το πρόγραμμά της, συμπεριλαμβάνοντας στάσεις στα καταστήματα Olive Young, τη μεγαλύτερη αλυσίδα καλλυντικών της Νότιας Κορέας, με στόχο να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερες κορεατικές αντηλιακές κρέμες.

Στο Λέικλαντ της Φλόριντα, η Άννα Κλαρκ ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό ταξίδι της οικογένειάς της στην Καρταχένα. Έχει ήδη προγραμματίσει τη διαδρομή προς την κολομβιανή αλυσίδα φαρμακείων Farmatodo. «Απέχει μόλις οκτώ λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο μας. Σίγουρα θα περάσω», λέει. Σκοπεύει να αγοράσει δημοφιλείς ευρωπαϊκές αντηλιακές κρέμες, οι οποίες κυκλοφορούν στο εξωτερικό αλλά δεν διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί, από όλα τα πράγματα, αντηλιακό;

Σύμφωνα με τη συμπεριφορική ψυχολόγο Carolyn Mair, ενώ παλαιότερα το μαύρισμα συνδεόταν με τη ζωτικότητα και τον ελεύθερο χρόνο, σήμερα η χρήση αντηλιακού θεωρείται ολοένα και περισσότερο μέρος της καθημερινής αυτοφροντίδας και της υγιούς γήρανσης.

Η κουλτούρα της περιποίησης της επιδερμίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ενισχύσει αυτή τη νοοτροπία και έχει φέρει τους καταναλωτές σε επαφή με καινοτόμες φόρμουλες αντηλιακής προστασίας από όλο τον κόσμο.Οι πιο περιζήτητες επιλογές προέρχονται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τη Μεσόγειο, όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η Rena Kim, επικεφαλής παγκόσμιας επικοινωνίας της Olive Young, δήλωσε στο BBC ότι οι επισκέπτες από περισσότερες από 190 χώρες αντιπροσώπευαν πάνω από το 25% των εσόδων των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας το 2025, με τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας να αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς (K-beauty).Το 2023, το Euronews ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικούς προορισμούς.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές ελκύονται από τις αντηλιακές κρέμες άλλων χωρών, επειδή οι κανονισμοί του FDA δεν επιτρέπουν ακόμη τη χρήση ορισμένων προηγμένων φίλτρων UV που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και την Ασία.«Το αντηλιακό είναι ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να προστατευτούμε από τον καρκίνο του δέρματος και την πρόωρη γήρανση», λέει ο δερματολόγος Patrick Coleman από τη Νέα Ορλεάνη. «Οι αντηλιακές κρέμες που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες είναι δεκαετίες μπροστά.»Ωστόσο, η τάση αυτή δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Η Ζωή Καρλή από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας επισκέφθηκε πέρυσι την Ελλάδα και με χαρά αγόρασε αντηλιακές κρέμες από ελληνικά φαρμακεία.«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα αυστραλιανά αντηλιακά, επειδή οι κανονισμοί μας είναι ιδιαίτερα αυστηροί», λέει. «Όμως μου αρέσει να περιηγούμαι στα φαρμακεία και να ανακαλύπτω προϊόντα που δεν μπορούμε να βρούμε στην πατρίδα μας. Δεν πρόκειται απαραίτητα για το ποιο είναι καλύτερο, αλλά για τη χαρά της ανακάλυψης. Το να περάσω μία ώρα σε ένα ελληνικό φαρμακείο είναι η μισή απόλαυση των διακοπών.»

Η διαχρονική γοητεία της παγκόσμιας ομορφιάς

Η επιθυμία να ανακαλύπτει κανείς τα μυστικά ομορφιάς άλλων πολιτισμών δεν είναι κάτι καινούριο, επισημαίνει η Mair.«Η γαλλική ομορφιά έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την ανεπιτήδευτη κομψότητα, ενώ η κορεατική περιποίηση της επιδερμίδας με το αψεγάδιαστο δέρμα και την καινοτομία.

Ο θαυμασμός για έναν πολιτισμό επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα προϊόντα και τον τρόπο ζωής του.»Οι ευρωπαϊκές αντηλιακές κρέμες είναι γνωστές για τη χρήση προηγμένων φίλτρων UVA που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι κορεατικές αντηλιακές έχουν αποκτήσει φήμη για την εξαιρετικά ευχάριστη υφή και αίσθησή τους στο δέρμα.Στην Ευρώπη, οι La Roche-Posay και ISDIN παράγουν μερικές από τις πιο δημοφιλείς αντηλιακές κρέμες στο Instagram. Αντίστοιχα, οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη Νότια Κορέα αναζητούν προϊόντα των Beauty of Joseon και Round Lab.

Η Κλαρκ, που παίζει τένις και περνά πολλές ώρες κάτω από τον δυνατό ήλιο της Φλόριντα, θεωρεί τη χρήση αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας αδιαπραγμάτευτη.«Στην οικογένειά μου υπάρχει το αστείο ότι μπορώ να εντοπίσω ένα φαρμακείο από χιλιόμετρα μακριά», λέει γελώντας. «Ο πράσινος σταυρός των ευρωπαϊκών φαρμακείων είναι ίσως το αγαπημένο μου θέαμα όταν ταξιδεύω.»Αργότερα στέλνει μια φωτογραφία από την Καρταχένα. Στη φωτογραφία διακρίνονται έντεκα μπουκάλια αντηλιακής από τις La Roche-Posay, Eucerin και ISDIN.«Αυτή είναι μόνο η πρώτη αγορά», γράφει. «Δοκίμασα σήμερα το ISDIN Fusion Water. Μου αρέσουν πολύ η υφή και το άρωμά του. Αύριο θα πάμε εκδρομή με σκάφος, οπότε θα δω πώς θα αποδώσει στην πράξη.»Οι κόρες της δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό της.«Γελούν μαζί μου», λέει. «Μόλις δω μια πινακίδα φαρμακείου, λέω "Θα κάνω μια γρήγορη στάση". Αν όμως έρθουν μαζί μου, με πιέζουν να βιαστώ. Κι εγώ δεν μπορώ να βιάζομαι όταν ψωνίζω αντηλιακά.»

Η Francis-Agnew εξηγεί ότι προετοιμάζεται σχολαστικά πριν από κάθε ταξίδι.«Πάντα ξεκινώ την έρευνά μου εβδομάδες πριν. Διαβάζω αναρτήσεις στο Reddit, ενημερώνομαι από ιστολόγια ομορφιάς και φτιάχνω μια λίστα στην εφαρμογή Notes του κινητού μου.»Αποφεύγει να κάνει τις αγορές της την τελευταία ημέρα των διακοπών, ώστε να μη βιάζεται, και προτιμά το κεντρικό κατάστημα Olive Young στη συνοικία Myeongdong της Σεούλ, το οποίο προσφέρει συχνά σημαντικές εκπτώσεις.«Πηγαίνετε τις καθημερινές το πρωί», συμβουλεύει. «Τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα επικρατεί πραγματικό χάος.»Στο Παρίσι, οι ουρές έξω από το Citypharma, το διάσημο εκπτωτικό φαρμακείο με τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φτάνουν συχνά μέχρι το επόμενο τετράγωνο.«Δεν πηγαίνω ποτέ, γιατί επικρατεί πανικός», λέει η Melissa, η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο. «Είναι μεν φθηνότερο, αλλά όχι τόσο ώστε να αξίζει την αναμονή.»Προτιμά τη Pharmacie de la Mairie και τη Pharmacie des Archives.«Όσες φορές κι αν αντικρίζω αυτούς τους τοίχους γεμάτους ευρωπαϊκά προϊόντα, σκέφτομαι χαριτολογώντας: "Ίσως όλα αυτά τα προϊόντα να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο."»

Αναμνήσεις που είναι βαθιά ριζωμένες

Η Melissa έχει ήδη επισκεφθεί τη Ρώμη φέτος και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε κάθε ταξίδι, ανάμεσα στις φωτογραφίες από γραφικά σοκάκια και αξιοθέατα, απαθανατίζει και τις νέες αντηλιακές κρέμες που αγοράζει.Φέρνει στο σπίτι μέχρι και 60 μπουκάλια.«Δεν τα κρατάω όλα», διευκρινίζει. «Δεν θα χωρούσαν ποτέ στα ντουλάπια μου.»

Είτε στόχος είναι η προστασία του δέρματος είτε η συμμετοχή σε μια παγκόσμια τάση, η αγορά αντηλιακής κρέμας στο εξωτερικό αποτελεί ένα πρακτικό αλλά και ευχάριστο ταξιδιωτικό αναμνηστικό.

Όπως εξηγεί ο Lim, «συναισθηματικά συνδέεται με το ίδιο το ταξίδι. Είναι ο ίδιος λόγος που οι άνθρωποι φέρνουν στο σπίτι ένα άρωμα ή ένα κουτί σοκολάτες. Το αντηλιακό γίνεται ταυτόχρονα αναμνηστικό, καθημερινή συνήθεια και ζωντανή ανάμνηση των διακοπών».